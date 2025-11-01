Roma – Non si allenta la morsa degli agenti della Questura sul fronte del contrasto del fenomeno dei borseggi a bordo dei vagoni della metropolitana cittadina.

I dettagli sugli arresti

Gli ultimi a finire in manette sono stati nelle ultime ore 3 cittadini di origine sudamericana, che avevano sottratto un portafoglio ad un turista statunitense a bordo di un vagone della metro A, in prossimità della stazione Battistini.

Il cliché usato dagli autori del furto con destrezza ricalca un copione noto.

La strategia di azione ha visto infatti gli autori del colpo agire in sinergia, distraendo la vittima che, tuttavia, accortosi dell’ammanco del portafoglio, è riuscito ad allertare le forze di polizia, anche con il supporto degli altri membri della comitiva con la quale erano in visita nella Capitale.

In base alle descrizioni fornite dalla vittima gli operatori della Questura in servizio presso il distretto Trevi campo Marzio sono riusciti a rintracciare i tre soggetti a poca distanza.

Nel corso della perquisizione effettuata nell’immediatezza è stato rinvenuto e recuperato il portafogli provento del furto, al cui interno erano custodite banconote in valuta americana.

Non si esclude che gli autori del fatto delittuoso siano pendolari del furto con destrezza, essendo alcuni dei tre soggetti tratti in arresto stati trovati in possesso di biglietti aerei elettronici con destinazione Barcellona e partenza programmata nella stessa giornata dell’episodio delittuoso.

Fondamentale, anche in quest’occasione, è stata la interazione tra i cittadini, in questo caso i turisti, e le forze di polizia, che hanno assicurato una risposta immediata per la repressione del furto e la restituzione del bottino al legittimo proprietario.

Gli arresti in narrativa vanno a sommarsi ai risultati operativi già maturati da mesi all’esito di un potenziamento dei servizi mirati al contrasto dei borseggi a bordo dei mezzi del servizio di trasporto pubblico, che sono stati tra l’altro oggetto di particolare attenzione alla vigilia del Giubileo in programma nella Capitale dal dicembre del 2024, per il quale era stato previsto un sensibile incremento del numero di utenti delle linee urbane, anche con il rafforzamento dell’organico del nucleo Polmetro, incardinato presso l’ufficio prevenzione generale su corso pubblico della Questura di Roma, che con cadenza quotidiana, settimanalmente, garantisce il presidio delle principali stazioni della metropolitana a maggiore vocazione turistica, nonché contraddistinte da un più intenso flusso di utenza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.