Attualità

Roma. Nuovo open day per la Carta d’identità elettronica domani, domenica 2 novembre

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin
Carta d'Identità Elettronica nuovo open day a Roma

Roma – A seguito di sopraggiunti problemi tecnici, l’Open Day dedicato alla Carta di Identità Elettronica (CIE) si terrà esclusivamente nella giornata di domenica 2 novembre, con l’apertura straordinaria degli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52.

I dettagli

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 31 ottobre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Leggi anche – Roma, minacce contro il sindaco Gualtieri sui social dopo le demolizioni a Rocca Cencia

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LA GIORNATA DI DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti domenica 2 novembre dalle 8.30 alle 12.30.

Foto di repertorio