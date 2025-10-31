Attualità

Partecipazione del Comune di Velletri alla XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Il Comune di Velletri partecipa alla XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che si svolgerà fino al 2 novembre. In questa importante manifestazione, Velletri avrà uno spazio dedicato per promuovere la città, i suoi Musei Civici e l’Area Archeologica.

I dettagli

L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale e storico di Velletri, nonchè di far conoscere le ricchezze artistiche e archeologiche del territorio.

In particolare, il primo novembre alle ore 17.30, l’Assessore alla Cultura e Vicesindaco Chiara Ercoli insieme al Direttore dei Musei, dott.ssa Raffaella Silvestri, terranno una conferenza nello spazio Archeoincoming. Durante l’incontro, presenteranno i luoghi della cultura di Velletri, illustrando le opportunità di visita e le iniziative per la valorizzazione del patrimonio locale.

“Un ringraziamento al Vicesindaco Chiara Ercoli per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città. Un impegno fondamentale per promuovere e far conoscere le ricchezze artistiche e archeologiche del nostro territorio”. – Ha dichiarato il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.