Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 31 ottobre 2025: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Cinque Minuti
20:35 Affari tuoi
21:30 Tale e Quale Show
23:55 TG1 Sera
00:00 TV7
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Assassinio a Venezia
23:15 Oltre il cielo – S1E7 – Lettera d’amore
23:45 F.B.I. International S3E6 – Fire Starter
00:30 Radio2 Social Club – Puntata del 31/10/2025
01:38 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Fin che la barca va
20:40 Il cavallo e la torre
20:55 Un posto al sole – EP6810
21:25 FarWest
00:00 TG3 Linea Notte
01:00 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 Quarto grado
00:55 Escandalo – Storia di un’ossessione
Canale 5
20:00 TG5
20:36 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – tradimento
21:21 Tradimento – PrimaTv
00:19 TG5
01:03 Brilliant Minds – PrimaTv
Italia 1
20:34 NCIS – Unità Anticrimine
21:22 Land of Bad – PrimaTv
23:35 The Losers
01:25 Studio aperto – la giornata
01:42 Sport mediaset – la giornata i1
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 Propaganda Live
01:00 Tg La7
TV8
20:20 Foodish – Anteprima
20:25 Foodish
21:30 Pechino Express
NOVE
20:35 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Fratelli di Crozza
23:05 Che tempo che fa
00:45 Fratelli di Crozza
20 — Venti
20:11 THE BIG BANG THEORY
21:08 Il monaco
23:09 Tenet
01:49 Supergirl
Rai 4
20:31 Bones S5E10 – Babbo Natale e la bomba
21:18 Samaritan
23:01 Lucca Comics Daily pt.3 – Puntata del 31/10/2025
23:17 Pixels
00:59 Anica appuntamento al cinema
Iris
20:18 Walker Texas Ranger
21:22 Changeling
00:09 Scuola di cult
00:14 Coraggio… fatti ammazzare
Rai 5
20:28 Overland 17 – L’estremo Sud-Est asiatico – Nord Thailandia: tribù ai confini del triangolo d’oro – 13/07/2016
21:21 Kilimangiaro Collection
22:56 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!
23:50 Rock Legends: David Bowie
00:14 Bruce Springsteen: Born To Rock
Rai Movie
21:10 Hatari!
23:55 Anica – Appuntamento al cinema
00:00 We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo
Rai Premium
21:20 Màkari – S4E2 – Le stelle non vogliono saperne
23:25 Blanca – S3E4 – Paura del buio
01:15 Storie italiane
Cielo
20:10 Affari di famiglia
21:20 La favorita
23:30 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:35 Sky Sport 24 Night
00:40 The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe
Twentyseven
20:32 Colombo
21:13 La morte ti fa bella
23:03 Sua maestà viene da Las Vegas
00:45 Miami Vice
01:33 Camera Cafe’
TV2000
20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma
20:45 TG 2000
21:10 Un destino migliore
22:20 Effetto Notte – TV2000
22:55 Giubileo del Mondo Educativo, Santa Messa e recita dell’Angelus
LA7 Cinema
20:20 Padre Brown
21:15 Dracula di Bram Stoker
23:30 Frankenstein di Mary Shelley
01:45 Fear
La 5
21:15 Due settimane per innamorarsi
23:07 Grande Fratello
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:35 Bake Off Italia: dolci in forno
23:15 The Bad Skin Clinic
Cine34
21:00 Chissà perché… capitano tutte a me
23:03 Oggi a me… domani a te
00:56 La poliziotta della squadra del buon costume
Focus
20:29 Enigmi alieni – PrimaTv
21:20 Meteo impazzito: le top ten
22:59 Presenze aliene
00:55 E-Planet
01:23 Drive Up
01:50 Tg5 start
Giallo
21:10 Quattro donne e un funerale
23:15 Tatort Vienna
01:10 Cherif
TOP Crime
20:20 The Mentalist
21:13 FBI: Most Wanted
22:55 Law & Order: Organized Crime
00:34 Delitti ai Caraibi
Italia 2
20:20 Young Sheldon
21:15 Halloween kills
23:25 Halloween
01:38 Naruto Shippuden
DMAX
20:35 Aeroporto di Roma: traffico illegale
21:30 Blindati: viaggio nelle carceri
22:50 Airport Security USA
Rai Storia
20:00 Pillole Argo La giovinezza educata
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Enrico Cernuschi patriota, banchiere, collezionista d’arte
21:10 Italiani – Pierpaolo Pasolini
22:00 La fine del nazismo – La caccia all’uomo: la resa dei conti
23:00 Sean Connery, dalla Scozia con amore
23:30 Domenica con Settimo Giorno 1974: Pier Paolo Pasolini e il cinema della realtà
00:00 Rai News Notte
Mediaset Extra
21:19 Grande Fratello
