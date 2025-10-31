Ambiente, acqua e territorio della Valle del Sacco: l’incontro a Colleferro

Colleferro – Le problematiche locali e le criticità ambientali della Valle del Sacco sono alla base dell’incontro che si terrà domenica prossima, 2 novembre, organizzato dal Gruppo territoriale M5S Roma Sud – Valle del Sacco.

I dettagli sull’incontro

“Incontro a tema sulle problematiche locali legate alle criticità ambientali della Valle del Sacco. Ne parleremo con i nostri parlamentari e consiglieri regionali, sindaci e altri illustri e autorevoli ospiti domenica 2 novembre, dalle ore 09:00, presso l’Aula consiliare di Colleferro (RM), corso Garibaldi nr. 22 (ex Direzione BPD).”, è quanto dichiarato dal Gruppo territoriale M5S Roma Sud – Valle del Sacco.

L’elenco completo degli ospiti, con tutte le info del caso, nella locandina in evidenza.