I Carabinieri incontrano gli studenti di Artena e Colleferro

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno tenuto due conferenze, rivolte agli studenti della Scuola Media “S. Serangeli” di Artena e dell’Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” di Colleferro.

Gli incontri

Gli incontri, organizzati in collaborazione con le rispettive Dirigenti scolastiche, Prof.ssa Veruska Pellegrini e Prof.ssa Daniela Michelangeli, hanno avuto come obiettivo l’accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole.

Le conferenze, condotte dal Comandante della Compagnia di Colleferro con il supporto dei Carabinieri delle Stazioni di Artena e Colleferro, hanno visto la partecipazione complessiva di circa 500 studenti, che hanno interagito con il personale dell’Arma in un dialogo aperto e costruttivo, nell’ambito di un incontro teso a favorire soprattutto la reciproca conoscenza e fiducia, tra il mondo della scuola e quello delle istituzioni, fondamentale per promuovere il percorso di legalità.

Durante gli interventi sono stati approfonditi temi centrali come il rispetto delle regole quale fondamento della convivenza civile, il bullismo e il cyberbullismo, con particolare attenzione alle conseguenze civili e penali dei comportamenti di prevaricazione che si verificano tra i più giovani, sia nei contesti scolastici, sia nei luoghi di aggregazione (campi sportivi, oratori, palestre etc) sia in quelli virtuali.

L’attività rientra nel quadro delle iniziative di formazione e sviluppo della cultura della legalità che vede impegnati i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma in attuazione del protocollo d’intesa tra l’Arma e il Ministero dell’Istruzione.