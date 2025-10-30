Roma, autobus in fiamme: strada chiusa per le operazioni di spegnimento

Roma – La Sala Operativa alle ore 13.00 circa di oggi, 30 ottobre 2025, ha inviato l’APS 12A in Piazza Giuseppe Cardinali per incendio autobus.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

A supporto della squadra di competenza sono state inviate due autobotti, l’AB12 e l’ AB34. Il mezzo, per cause da accertare, è stato completamente avvolto dalle fiamme; per fortuna, nessun passeggero è rimasto ferito.

La zona è stata delimitata ed interdetta temporaneamente al traffico locale per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

La nota stampa di ATAC

Su un bus della linea 557 che faceva servizio nella zona di Piazza Cardinali si è sviluppato un incendio. L’evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme.

I tecnici ATAC svolgeranno tutti i necessari approfondimenti per accertare le cause dell’accaduto. Secondo una prima testimonianza, prima dell’incendio a bordo del bus si sono sprigionate delle fiamme da un monopattino elettrico trasportato impropriamente a bordo.

ATAC ricorda che è severamente vietato trasportare mezzi di trazione elettrica a bordo dei mezzi pubblici, sia di superficie che in metropolitana. L’azienda invita i cittadini a segnalare al personale ATAC eventuali violazioni di questa normativa, a tutela delle persone e dei veicoli che sono un bene pubblico.