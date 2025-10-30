Maxi blitz antidroga nella Capitale: quindici arresti negli ultimi tre giorni

Nel corso di mirati servizi di controllo antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma, del dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, hanno arrestato 15 persone negli ultimi tre giorni. L’attività investigativa, condotta in diverse aree della Capitale, ha portato al sequestro di ingenti quantità di cocaina, crack, hashish, marijuana, shaboo, ecstasy e ketamina, pronte per essere immesse sul mercato illecito.

I dettagli sull’operazione antidroga a Roma

Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato denaro contante per oltre 7000 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Nello specifico, indagando nel mondo degli stupefacenti, monitorando i flussi che alimentano i frequentatori della movida, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere hanno sequestrato ben 25 kg di hashish, trovati nella disponibilità di un 54enne romano, sottoposto a controllo dopo essere stato notato in atteggiamento sospetto. Nella sua abitazione sono stati trovati anche 39 g di cocaina, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento, oltre alla somma di 1.470 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Nel quartiere Casal Bertone, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 26enne romano, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, intervenuti presso la sua abitazione a seguito di una segnalazione al 112 per una lite in corso, lo hanno trovato in possesso di 75 g di cocaina, 201 g di hashish e 1.320 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli stessi militari hanno arrestato in flagranza di reato un altro cittadino romano, un 38enne, notato in viale Giorgio Morandi mentre occultava una busta di plastica dietro un albero. Il successivo controllo ha permesso di accertare che la busta conteneva quattro involucri di cocaina e cinque di crack, oltre alla somma contante di 15 euro.

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno poi arrestato un 41enne romano, controllato a bordo della propria autovettura e trovato in possesso di 54 g di cocaina, alcune dosi di crack e una somma di denaro contante. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori 11 g di cocaina.

In via Flaubert, i Carabinieri della Stazione di Roma Ottavia hanno arrestato un 32enne romano che, sottoposto a controllo e successivamente a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 615 g di marijuana, in gran parte coltivata all’interno di una vera e propria serra ricavata nel garage, nonché di 400 g di hashish e di 135 euro in denaro contante.

I Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno arrestato un cittadino albanese di 24 anni, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un 41enne romano. La successiva perquisizione della sua autovettura ha consentito di rinvenire ulteriori 15 dosi di cocaina e la somma di 520 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Gli stessi militari hanno poi arrestato un altro cittadino albanese, di 18 anni, trovato in possesso, nel corso di un normale controllo su strada, di 20 g di cocaina suddivisi in dosi e della somma di 565 euro in contanti.

In via Palmiro Togliatti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino egiziano di 31 anni, trovato in possesso di 24 involucri contenenti complessivamente 14 g di cocaina.

Durante le operazioni di identificazione, l’uomo ha inoltre fornito false generalità, nel tentativo di eludere i controlli.

In via del Forte Trionfale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 56enne romano, fermato durante un posto di controllo a bordo della propria autovettura e trovato in possesso di 8 g di cocaina, 6 g di crack e 610 euro in contanti.

La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire anche piccole quantità di hashish.

Un altro sequestro di particolare rilievo è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina, che hanno fermato un 57enne romano sorpreso in via Luca Ghini in atteggiamento sospetto. Approfondito il controllo presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 570 dosi di cocaina per un totale di 171 g, 740 dosi di crack per un peso complessivo di 222 g, 45 g di hashish, 513 g di marijuana e una dose di shaboo.

Poco dopo, sempre i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno arrestato un giovane italiano con alcune dosi di crack, cocaina e 2.255 euro in contanti.

Nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un cittadino del Mali sorpreso mentre occultava sostanza stupefacente in un nascondiglio ricavato nel terreno. La sostanza nascosta è risultata essere crack e cocaina. In manette anche un 19enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, notato ad occultare un involucro in aiuola in via Ostuni. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste lo hanno fermato e recuperato 45 g di hashish, sequestrati unitamente a 190 euro che aveva in tasca, ritenuti provento di attività illecita.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un cittadino albanese di 26 anni in via Ruzzolino, fermato a bordo di un’auto a noleggio. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire alcune dosi di cocaina e crack, mentre presso la sua abitazione il giovane occultava 45 g di cocaina e denaro contante, tutto sottoposto a sequestro.

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un giovane romano, sorpreso nei pressi della fermata della metro Battistini mentre cedeva una dose di ketamina a un 29enne italiano, segnalato all’autorità amministrativa in qualità di assuntore.

Nel corso del controllo, occultati negli slip, sono stati rinvenuti 17 grammi di ecstasy e 20 g di ketamina.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.