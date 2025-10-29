Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 ottobre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il Commissario Montalbano – La rete di protezione

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:15 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 9-1-1 S7E4 – Buck preoccupato e sconcertato

22:07 9-1-1 S7E5 – Tu non mi conosci

23:00 La Nuova DS

00:30 Radio2 Social Club

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 29/10/2025

20:15 Fin che la barca va – Puntata del 29/10/2025

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 29/10/2025

20:50 Un posto al sole – Puntata del 29/10/2025 EP6808

21:20 Chi l’ha visto? – Puntata del 29/10/2025

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:32 Realpolitik

00:56 Alleanza mortale

02:41 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

20:36 La ruota della fortuna

21:20 This is me

00:33 Pressing

01:56 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unita’ Anticrimine

21:24 Hercules – La leggenda ha inizio

23:19 Il settimo figlio

01:19 Studio aperto – la giornata

01:31 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

23:30 Prova d’inchiesta

00:30 Tg La7

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:30 La cuoca del presidente

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Circo Massimo

01:40 Nudi e crudi

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:11 Trespass

22:59 The Protege’

00:55 Supergirl

Rai 4

20:32 Bones S5E6 – L’uomo pollo

21:20 La guerra del Tiburtino III

22:58 Lucca Comics Daily pt.1 – Puntata del 29/10/2025

23:13 L’ira di Becky

00:37 Bones S5E5 – Una notte al museo delle mummie

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:17 Contact

00:22 Inside man

Rai 5

20:32 Il mondo con gli occhi di Overland – Dall’Everest al Mustang, il cuore segreto del Nepal – 14/08/2025

21:23 Noos – Viaggio nella Natura – Serengeti S2E4: Potere

22:19 Paradisi da salvare – S1E8 Yala, un Eden nello Sri Lanka

23:12 Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice

00:05 David Gilmour – Wider Horizons

01:17 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo

23:25 Movie Mag – Puntata del 29/10/2025

23:50 Antebellum

Rai Premium

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 25/10/2025

01:25 Cristalli di memoria

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:20 Vulcano Los Angeles 1997

23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:25 Sky Sport 24 Night

00:25 Gomorra – La serie

Twentyseven

20:32 Colombo

21:13 40 anni vergine

23:19 Beethoven 2

00:48 Miami Vice

01:41 Camera Cafe’

TV2000

20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma

20:45 TG 2000

21:10 In guerra per amore

22:55 Di Bella sul 28

23:40 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:20 Padre Brown

21:15 Panic Room

23:20 Mistery, Alaska

01:30 One Day

La 5

20:05 Uomini e donne

21:25 Amori in corsa

23:28 Cambio casa, cambio vita! – PrimaTv

00:17 Grande Fratello Live

01:52 Grande Fratello

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:05 Piedi al limite

Cine34

21:00 Grandi Magazzini

00:10 Scuola di ladri – Parte seconda

02:02 Roba da ricchi

Focus

20:29 Enigmi alieni – PrimaTv

21:20 Le meraviglie del parco di Yellowstone

22:15 Canada: Un anno nella natura selvaggia

23:26 Venezia – Uno sguardo dal cielo

01:49 Fuori le prove! – indagini ai confini della realta’

Giallo

21:10 Joseph

23:10 Balthazar

TOP Crime

20:20 The Mentalist

21:14 Law & Order: I due volti della giustizia – PrimaTv

22:56 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

20:19 Young Sheldon

21:15 Annabelle

23:17 Scuola di polizia 5: Destinazione Miami

01:15 Naruto Shippuden

DMAX

21:25 Quella pazza fattoria

23:15 WWE NXT

00:10 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:00 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Federico II, Stupor Mundi o Anticristo? – 05/11/2018

21:10 L’Italia della Repubblica – Un popolo di emigranti

22:05 Eleonora Abbagnato. Una stella che danza

23:40 Dal sogno all’incubo, America 1929

00:40 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:20 Grande Fratello

