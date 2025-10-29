Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 ottobre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Cinque Minuti
20:35 Affari tuoi
21:30 Il Commissario Montalbano – La rete di protezione
23:30 Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
00:00 Porta a Porta
01:15 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 9-1-1 S7E4 – Buck preoccupato e sconcertato
22:07 9-1-1 S7E5 – Tu non mi conosci
23:00 La Nuova DS
00:30 Radio2 Social Club
Rai 3
20:00 Blob – Puntata del 29/10/2025
20:15 Fin che la barca va – Puntata del 29/10/2025
20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 29/10/2025
20:50 Un posto al sole – Puntata del 29/10/2025 EP6808
21:20 Chi l’ha visto? – Puntata del 29/10/2025
00:00 TG3 Linea Notte
01:00 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera
21:32 Realpolitik
00:56 Alleanza mortale
02:41 Tg4 – Ultima ora
Canale 5
20:36 La ruota della fortuna
21:20 This is me
00:33 Pressing
01:56 TG5
Italia 1
20:34 NCIS – Unita’ Anticrimine
21:24 Hercules – La leggenda ha inizio
23:19 Il settimo figlio
01:19 Studio aperto – la giornata
01:31 Sport mediaset – la giornata i1
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 Una giornata particolare
23:30 Prova d’inchiesta
00:30 Tg La7
TV8
20:15 Foodish – Anteprima
20:20 Foodish
21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
00:30 La cuoca del presidente
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Circo Massimo
01:40 Nudi e crudi
20 — Venti
20:13 THE BIG BANG THEORY
21:11 Trespass
22:59 The Protege’
00:55 Supergirl
Rai 4
20:32 Bones S5E6 – L’uomo pollo
21:20 La guerra del Tiburtino III
22:58 Lucca Comics Daily pt.1 – Puntata del 29/10/2025
23:13 L’ira di Becky
00:37 Bones S5E5 – Una notte al museo delle mummie
Iris
20:14 Walker Texas Ranger
21:17 Contact
00:22 Inside man
Rai 5
20:32 Il mondo con gli occhi di Overland – Dall’Everest al Mustang, il cuore segreto del Nepal – 14/08/2025
21:23 Noos – Viaggio nella Natura – Serengeti S2E4: Potere
22:19 Paradisi da salvare – S1E8 Yala, un Eden nello Sri Lanka
23:12 Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice
00:05 David Gilmour – Wider Horizons
01:17 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo
23:25 Movie Mag – Puntata del 29/10/2025
23:50 Antebellum
Rai Premium
21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 25/10/2025
01:25 Cristalli di memoria
Cielo
20:10 Affari di famiglia
21:20 Vulcano Los Angeles 1997
23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:25 Sky Sport 24 Night
00:25 Gomorra – La serie
Twentyseven
20:32 Colombo
21:13 40 anni vergine
23:19 Beethoven 2
00:48 Miami Vice
01:41 Camera Cafe’
TV2000
20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma
20:45 TG 2000
21:10 In guerra per amore
22:55 Di Bella sul 28
23:40 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:20 Padre Brown
21:15 Panic Room
23:20 Mistery, Alaska
01:30 One Day
La 5
20:05 Uomini e donne
21:25 Amori in corsa
23:28 Cambio casa, cambio vita! – PrimaTv
00:17 Grande Fratello Live
01:52 Grande Fratello
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Matrimonio a prima vista Italia
23:05 Piedi al limite
Cine34
21:00 Grandi Magazzini
00:10 Scuola di ladri – Parte seconda
02:02 Roba da ricchi
Focus
20:29 Enigmi alieni – PrimaTv
21:20 Le meraviglie del parco di Yellowstone
22:15 Canada: Un anno nella natura selvaggia
23:26 Venezia – Uno sguardo dal cielo
01:49 Fuori le prove! – indagini ai confini della realta’
Giallo
21:10 Joseph
23:10 Balthazar
TOP Crime
20:20 The Mentalist
21:14 Law & Order: I due volti della giustizia – PrimaTv
22:56 Law & Order: Organized Crime
Italia 2
20:19 Young Sheldon
21:15 Annabelle
23:17 Scuola di polizia 5: Destinazione Miami
01:15 Naruto Shippuden
DMAX
21:25 Quella pazza fattoria
23:15 WWE NXT
00:10 Bodycam – Agenti in prima linea
Rai Storia
20:00 Pillole Argo La ricchezza della cultura.
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Federico II, Stupor Mundi o Anticristo? – 05/11/2018
21:10 L’Italia della Repubblica – Un popolo di emigranti
22:05 Eleonora Abbagnato. Una stella che danza
23:40 Dal sogno all’incubo, America 1929
00:40 Rai News Notte
Mediaset Extra
21:20 Grande Fratello
