Maltempo nel Lazio: diramata un’allerta meteo gialla con validità dal mattino di domani, 30 ottobre 2025.
Stando a quanto riportato dal portale della Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri, con
quantitativi cumulati da deboli a moderati.
L’allerta ha validità dal primo mattino di domani, 30 ottobre, e per le successive 18-24 ore.
Foto di repertorio
