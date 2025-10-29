Artena – Al via i lavori di rifacimento della linea del gas in Contrada Maiotini. I dettagli dal Comune, che dichiara: “L’Amministrazione è sempre al fianco dei cittadini per un territorio più moderno e sicuro”.

I dettagli

Lunedì 3 novembre inizieranno i lavori di rifacimento della linea del gas in Contrada Maiotini, un intervento realizzato da Italgas in coordinamento con il Comune di Artena.

Si tratta di un’opera attesa e importante, che permetterà di migliorare la sicurezza, l’efficienza e la qualità del servizio per i residenti della zona.

L’intervento rappresenta il primo passo di un piano più ampio che l’Amministrazione comunale sta portando avanti insieme a Italgas, con l’obiettivo di estendere la rete del gas anche alle altre località del territorio ancora non servite.

La Sindaca Silvia Carocci dichiara: “Questo intervento è il segno concreto di un’Amministrazione che lavora con serietà e visione. Migliorare le infrastrutture significa investire sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sul futuro della nostra comunità. Con Italgas abbiamo avviato un confronto positivo che ci consentirà di estendere il servizio a nuove aree del nostro Comune, perché nessuno resti indietro.”

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Imperioli Diamante, aggiunge: “Apriamo un cantiere che guarda avanti. Interveniamo dove era necessario farlo e ci prepariamo a nuovi lavori in altre contrade. La collaborazione con Italgas è solida e orientata ai risultati: meno disagi, più efficienza e una pianificazione chiara. È così che si costruisce un territorio moderno, sicuro e vicino ai cittadini.”

Durante i lavori potranno verificarsi sensi unici alternati e brevi chiusure temporanee dei tratti interessati.

L’Amministrazione comunicherà in tempo reale ogni aggiornamento su tempi e viabilità attraverso i canali ufficiali del Comune.

Foto di repertorio

