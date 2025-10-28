Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 ottobre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia

23:45 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve

00:20 Il Sabato al 90°

01:05 Radio2 Social Club

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole -EP6807

21:20 Dogman

23:10 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S6E7

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:33 E’ sempre Cartabianca

00:55 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:00 TG5

20:37 La ruota della fortuna

21:20 Riassunto – La notte nel cuore

21:21 La notte nel cuore – PrimaTv

00:08 X- Style

00:48 TG5

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:15 Le iene show

01:12 Sono Lillo

01:44 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:25 Foodish – Anteprima

20:30 Foodish

21:35 X Factor

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Only Fun – Comico Show

00:15 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:10 The Protege’

23:21 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone

01:20 Supergirl

Rai 4

20:32 Bones S5E4 – Il teschio con le lenti a specchio

21:20 L’esorcista del Papa

23:06 Wonderland

23:36 Bolgen – The Wave

01:21 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:17 I Cowboys

23:52 Il mucchio selvaggio

Rai 5

20:29 Il mondo con gli occhi di Overland – Un altro Nepal: giungla, spiritualità e tradizioni – 07/08/2025

21:21 Il Tuttofare

22:56 Ecco fatto

00:24 Talking Heads in concerto – Prima Parte

00:55 Talking Heads in concerto – Seconda parte

01:29 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 The Hunting Party – I cacciatori

22:55 A letto con il nemico

00:30 Anica – Appuntamento al cinema

00:35 I professionisti

Rai Premium

21:20 Un Natale senza tempo

22:50 Sei donne – Il mistero di Leila – S1E1

23:45 Sei donne – Il mistero di Leila – S1E2

00:40 Storie italiane

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:20 I mercenari – The Expendables

23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:25 Sky Sport 24 Night

00:25 Beyond the Law – L’infiltrato

Twentyseven

20:36 Colombo

21:17 Beethoven 2

22:51 Amore con interessi

00:31 Miami Vice

01:22 Camera Cafe’

01:57 Casa dolce casa

TV2000

20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma

20:45 TG 2000

21:10 Indiscreto

22:55 Retroscena

23:05 Dead Man Walking – Condannato a morte

LA7 Cinema

20:20 Padre Brown

21:15 Money Monster – L’altra faccia del denaro

23:15 Larry Flynt – Oltre lo scandalo

La 5

21:15 Marry Me – Sposami

23:26 Grande Fratello

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Turisti per case

22:30 Incidenti di bellezza

Cine34

21:00 Tre sorelle

22:56 Immaturi – Il viaggio

01:14 Viuuulentemente… mia

Focus

20:29 Enigmi alieni – PrimaTv

21:20 Il mondo subtropicale – PrimaTv

22:16 Miami Wild

23:26 Meteo impazzito: le top ten

01:15 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’

01:55 Ingegneria degli Epic Fail

Giallo

21:10 L’ispettore Dalgliesh

23:10 Il giovane ispettore Morse

01:10 Cherif

TOP Crime

20:18 The Mentalist

21:14 Law & Order: Organized Crime – PrimaTv

23:01 Law & Order: Organized Crime

00:46 Person of Interest

Italia 2

20:19 Young Sheldon

21:15 Scuola di polizia 5: Destinazione Miami

23:12 One Piece

00:14 My Hero Academia

01:14 Naruto Shippuden

DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:00 Res Intervista a Lou Reed

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La guerra di Corea

21:10 Un’epoca nuova. Comunisti. Addavenì Baffone (pt4)

22:05 Che magnifica impresa – La magia del cinema italiano

23:00 L’Italia della Repubblica – Il boom e gli italiani

23:55 La posa della stele di Axum

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello

