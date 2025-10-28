Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 ottobre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Cinque Minuti
20:35 Affari tuoi
21:30 Il commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia
23:45 Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Belve
00:20 Il Sabato al 90°
01:05 Radio2 Social Club
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Fin che la barca va
20:40 Il cavallo e la torre
20:50 Un posto al sole -EP6807
21:20 Dogman
23:10 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S6E7
00:00 TG3 Linea Notte
01:00 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 E’ sempre Cartabianca
00:55 Dalla parte degli animali
Canale 5
20:00 TG5
20:37 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – La notte nel cuore
21:21 La notte nel cuore – PrimaTv
00:08 X- Style
00:48 TG5
Italia 1
20:30 NCIS – Unità Anticrimine
21:15 Le iene show
01:12 Sono Lillo
01:44 Studio aperto – la giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 Di Martedì
01:00 Tg La7
TV8
20:25 Foodish – Anteprima
20:30 Foodish
21:35 X Factor
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Only Fun – Comico Show
00:15 Fratelli di Crozza
20 — Venti
20:14 THE BIG BANG THEORY
21:10 The Protege’
23:21 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone
01:20 Supergirl
Rai 4
20:32 Bones S5E4 – Il teschio con le lenti a specchio
21:20 L’esorcista del Papa
23:06 Wonderland
23:36 Bolgen – The Wave
01:21 Anica appuntamento al cinema
Iris
20:15 Walker Texas Ranger
21:17 I Cowboys
23:52 Il mucchio selvaggio
Rai 5
20:29 Il mondo con gli occhi di Overland – Un altro Nepal: giungla, spiritualità e tradizioni – 07/08/2025
21:21 Il Tuttofare
22:56 Ecco fatto
00:24 Talking Heads in concerto – Prima Parte
00:55 Talking Heads in concerto – Seconda parte
01:29 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 The Hunting Party – I cacciatori
22:55 A letto con il nemico
00:30 Anica – Appuntamento al cinema
00:35 I professionisti
Rai Premium
21:20 Un Natale senza tempo
22:50 Sei donne – Il mistero di Leila – S1E1
23:45 Sei donne – Il mistero di Leila – S1E2
00:40 Storie italiane
Cielo
20:10 Affari di famiglia
21:20 I mercenari – The Expendables
23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:25 Sky Sport 24 Night
00:25 Beyond the Law – L’infiltrato
Twentyseven
20:36 Colombo
21:17 Beethoven 2
22:51 Amore con interessi
00:31 Miami Vice
01:22 Camera Cafe’
01:57 Casa dolce casa
TV2000
20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma
20:45 TG 2000
21:10 Indiscreto
22:55 Retroscena
23:05 Dead Man Walking – Condannato a morte
LA7 Cinema
20:20 Padre Brown
21:15 Money Monster – L’altra faccia del denaro
23:15 Larry Flynt – Oltre lo scandalo
La 5
21:15 Marry Me – Sposami
23:26 Grande Fratello
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Turisti per case
22:30 Incidenti di bellezza
Cine34
21:00 Tre sorelle
22:56 Immaturi – Il viaggio
01:14 Viuuulentemente… mia
Focus
20:29 Enigmi alieni – PrimaTv
21:20 Il mondo subtropicale – PrimaTv
22:16 Miami Wild
23:26 Meteo impazzito: le top ten
01:15 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’
01:55 Ingegneria degli Epic Fail
Giallo
21:10 L’ispettore Dalgliesh
23:10 Il giovane ispettore Morse
01:10 Cherif
TOP Crime
20:18 The Mentalist
21:14 Law & Order: Organized Crime – PrimaTv
23:01 Law & Order: Organized Crime
00:46 Person of Interest
Italia 2
20:19 Young Sheldon
21:15 Scuola di polizia 5: Destinazione Miami
23:12 One Piece
00:14 My Hero Academia
01:14 Naruto Shippuden
DMAX
21:25 Il boss del paranormal
23:15 WWE Smackdown
01:05 Bodycam – Agenti in prima linea
Rai Storia
20:00 Res Intervista a Lou Reed
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – La guerra di Corea
21:10 Un’epoca nuova. Comunisti. Addavenì Baffone (pt4)
22:05 Che magnifica impresa – La magia del cinema italiano
23:00 L’Italia della Repubblica – Il boom e gli italiani
23:55 La posa della stele di Axum
00:00 Rai News Notte
00:05 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:06 Grande Fratello
