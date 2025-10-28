Attualità Viabilità

A1, chiusa per una notte la stazione di Valmontone

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin
a1 chiuso tratto valmontone

A1– Chiusa per una notte la stazione di Valmontone: ecco quando e tutti i dettagli.

Info e dettagli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’avanzamento delle attività per l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone e lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Firenze/Roma.

Leggi anche – Prosegue il percorso di costruzione del progetto “Dopo di noi”: il sopralluogo congiunto dei Comuni di Colleferro e Valmontone

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro, al km 592+900.

Foto di repertorio