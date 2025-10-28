A1– Chiusa per una notte la stazione di Valmontone: ecco quando e tutti i dettagli.

Info e dettagli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’avanzamento delle attività per l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone e lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Firenze/Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro, al km 592+900.

