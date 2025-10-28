Colleferro, gli studenti incontrano Paolo De Luca: i dettagli sull’evento

Nella mattinata di ieri, 27 ottobre 2025, presso l’aula consiliare del comune di Colleferro, gli studenti hanno incontrato Paolo De Luca, giornalista e autore dei libri “L’inganno necessario” e “La fabbrica delle ombre”, dedicati al tema della propaganda, della disinformazione e delle teorie del complotto.

Incontro con l’autore per gli alunni delle classi terze della “Mazzini” e di “Innocenzo III”: mattinata di riflessione e dialogo a Colleferro nella giornata di ieri

Con lui sono intervenuti Emilio Vinciguerra, giornalista e promotore dell’iniziativa, Mario Vinciguerra, docente e avvocato, Carmelo Licitra Rosa, psichiatra e psicoanalista, che hanno offerto punti di vista diversi dall’informazione all’etica e all’aspetto psicologico, puntualizzando su come sia importante far distinguere la notizia veritiera dalla fake news.

“Un sentito ringraziamento al comune di Colleferro per la collaborazione e a tutti i docenti che hanno accompagnato gli studenti in questa significativa esperienza di cittadinanza attiva”, è la dichiarazione della Dirigente Scolastica, Marika Trezza.