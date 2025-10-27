Velletri, controlli in una palestra e un pub: multe per un totale di oltre 18mila euro

Lo scorso weekend, i Carabinieri della Compagnia di Velletri, unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma e a personale del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL RM6, hanno controllato una palestra ed un pub, gestito da un’associazione di promozione sociale, nel Comune di Velletri riscontrando diverse irregolarità.

I controlli

In particolare, in entrambe le strutture il personale dell’ASL ha rilevato il mancato rispetto della legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto non era presente la cartellonistica di sicurezza e le uscite di emergenza non rispettavano i requisiti previsti dalla normativa di settore.

I militari del N.A.S. invece hanno ispezionato i locali di lavorazione degli alimenti all’interno del pub riscontrando gravi carenze dal punto di vista igienico-sanitario, il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P. ed hanno sequestrato 50 kg di carne priva delle previste informazioni di tracciabilità.

Nel complesso, per le violazioni riscontrate, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 18.168 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.