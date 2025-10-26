Roma, lavori notturni sulla sede tranviaria di Porta Maggiore

Roma – Dalla notte di lunedì 27 ottobre a sabato 1° novembre, dalle 21 alle 4:30, si svolgeranno i lavori di rifacimento della pavimentazione della sede tranviaria e ferroviaria leggera nell’area di Piazza di Porta Maggiore e Piazzale Labicano, nodo cruciale della mobilità romana. L’intervento è coordinato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale e rientra nel programma di interventi connessi al Giubileo 2025.

I dettagli sui lavori

Le lavorazioni consistono nel rifacimento del manto stradale e nella manutenzione del piano viabile in corrispondenza dei binari, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la regolarità del transito dei mezzi pubblici e privati. Tutte le operazioni saranno eseguite in fascia notturna per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, con operatori specializzati (movieri) incaricati di regolare manualmente il traffico in prossimità del cantiere, segnaletica provvisoria e supporto della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di manutenzione e riqualificazione della rete tranviaria già avviate nei mesi scorsi, che hanno interessato l’intero asse tra Piazza Ungheria e il Verano, completato durante l’estate. Le lavorazioni vengono inoltre effettuate in concomitanza con la sospensione temporanea del servizio tranviario dovuta ai lavori in corso sulla via Prenestina, così da ottimizzare tempi e risorse ed evitare ulteriori disagi per gli utenti.

“Porta Maggiore è un nodo nevralgico per la rete dei trasporti pubblici della Capitale – dichiara l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini –. Interveniamo per garantire una pavimentazione sicura e regolare, migliorando le condizioni di esercizio dei tram e la sicurezza di chi circola in un’area tra le più trafficate della città. Lavoriamo di notte proprio per limitare l’impatto sulla mobilità, in stretta sinergia con Atac e la Polizia Locale.”

Trasporto pubblico

Durante i lavori notturni, ATAC effettuerà la disalimentazione temporanea della rete aerea e ha disposto la sospensione della linea Roma–Giardinetti, sostituita da bus navetta lungo il medesimo percorso. Tutti i dettagli operativi e gli aggiornamenti in tempo reale saranno pubblicati sui canali ufficiali di ATAC e Roma Mobilità.

Foto di repertorio