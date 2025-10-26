Roma Sud, chiusa per una notte l’entrata di Monteporzio Catone

Roma – Chiusa sulla D19 per una notte l’entrata della stazione di Monteporzio Catone: ecco tutti i dettagli e le info da sapere.
Info e dettagli
Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
Leggi anche – Giro di vite contro i borseggiatori a Roma: altri undici arresti
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Cesareo.
Foto di repertorio