Roma, carambola tra sei veicoli in galleria: traffico in tilt sul Raccordo

Roma – A causa di un tamponamento che ha coinvolto sei veicoli leggeri all’interno della galleria Selva Candida, in direzione della carreggiata interna, si registrano code al km 6,200 del Grande Raccordo Anulare, fra i territori di Selva Candida e Trionfale, nel primo pomeriggio di oggi, 25 ottobre 2025.

Carambola tra sei veicoli: traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare

Al momento restano chiusa la corsia di sorpasso e quella di emergenza. Si transita, invece, sulla corsia centrale e su quella di marcia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio