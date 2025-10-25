La sala operativa del Comando di Roma ha inviato alle ore 21.50 circa di ieri, 24 ottobre 2025 la Squadra 1/A2 dalla sede Centrale in Via della Palombella, dove un turista giapponese di circa 70 anni accidentalmente cadeva dal muro perimetrale del Pantheon alto circa 7 mt.

Roma, precipita dal muro perimetrale del Pantheon: muore un turista di 70 anni. La tragedia nella serata di ieri

Il personale dei Vigili del Fuoco, appena giunto sul posto, ha forzato il cancello d’ingresso situato all’esterno del Pantheon e si prodigava a soccorrere il turista insieme ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso.

Sul posto anche le forze dell’ordine e la Polizia di Roma Capitale.

Foto di repertorio