La Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato alle ore 22.00 di ieri, venerdì 24 ottobre 2035, in Piazza dei Navigatori, le Squadre VF dell’Eur 11/A e di Ostiense 7/A per un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Roma, brutto incidente stradale: morta una ragazza, altri due feriti gravi. Indagini in corso, sul posto i Vigili del Fuoco

Arrivati sul posto il personale VF ha estricato dalla prima autovettura un ragazzo mentre nella seconda due ragazze, in gravi condizioni.

Tutte e tre le persone sono state portate in codice rosso all’ospedale dai sanitari del 118.

Una delle ragazze estratte è deceduta in ospedale. Indagini in corso per determinare l’esatta dinamica di quanto avvenuto: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio