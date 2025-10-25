Attualità Cronaca

Roma, brutto incidente stradale: morta una ragazza, altri due feriti gravi

Di Veronica Di Tora -
La Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato alle ore 22.00 di ieri, venerdì 24 ottobre 2035, in Piazza dei Navigatori, le Squadre VF dell’Eur 11/A e di Ostiense 7/A per un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Roma, brutto incidente stradale: morta una ragazza, altri due feriti gravi. Indagini in corso, sul posto i Vigili del Fuoco

Arrivati sul posto il personale VF ha estricato dalla prima autovettura un ragazzo mentre nella seconda due ragazze, in gravi condizioni.

Tutte e tre le persone sono state portate in codice rosso all’ospedale dai sanitari del 118.

Una delle ragazze estratte è deceduta in ospedale. Indagini in corso per determinare l’esatta dinamica di quanto avvenuto: potrebbero seguire aggiornamenti.

