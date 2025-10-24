Prosegue il percorso di costruzione del PROGETTO “DOPO DI NOI” , con i lavori presso la struttura che accoglierà il progetto in cooperazione tra i comuni di Colleferro e Valmontone.

Nella mattinata di ieri, 23 ottobre 2025, il Comune di Colleferro ed il Comune di Valmontone, in qualità di comune ospitante della struttura, hanno partecipato ad un importante sopralluogo congiunto.

Sul posto erano presenti:

Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro

Veronica Bernabei, Sindaca di Valmontone

Diana Stanzani, Assessora ai Servizi Sociali di Colleferro

Laura Mujic, Assessora ai Servizi Sociali di Valmontone

Pierluigi Pizzuti, Vicesindaco di Valmontone

La struttura è stata messa a disposizione della Fondazione Prendersi Cura, sviluppata in coprogettazione con il Distretto sociosanitario RM5.6 e con la Cooperativa MediHospes.

Come si apprende dalla pagina social del Comune di Colleferro, presso il locale ponte è possibile accogliere altri quattro ragazzi. La domanda, insieme a tutte le info, puo essere presentata cliccando il seguente link: https://pianodizonarm5-6.it/…/disabili-avviso-pubblico…

Le attività propedeutiche del progetto “Dopo di Noi” continuano presso il locale ponte, messo gentilmente a disposizione dalla Parrocchia di Sant’Anna.

“Un passo dopo l’altro, insieme, stiamo costruendo una comunità più inclusiva e solidale, dove il futuro delle persone con disabilità è una priorità concreta”, conclude l’amministrazione comunale di Colleferro.

Fonte notizia e foto: Comune di Colleferro su Facebook