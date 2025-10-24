In occasione del 90° anniversario della fondazione di Colleferro, la città è stata scelta dalla prestigiosa Federazione Internazionale della Chan Wu, con sede a Shaolin in Cina, per ospitare la 6ª Competizione Mondiale di Kung Fu, organizzata in collaborazione con l’ASD Kung Fu Quan – Scuola del Maestro Liu Peng.

Colleferro ospita la 6ª Competizione Mondiale della Federazione Internazionale Chan Wu: ecco tutti i dettagli

Un evento di portata internazionale che vedrà la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da 17 Paesi, pronti a confrontarsi in discipline come Kung Fu Tradizionale, Wushu Moderno, Taijiquan e combattimento Sanda. Le delegazioni, composte da circa 40 scuole e associazioni, saranno accolte con una cerimonia inaugurale che si terrà alle ore 09:00 presso il Palazzetto dello Sport Palaromboli seguita dalle competizioni su quattro campi di gara, dalle ore 10:00 alle 18:00.

La giornata si concluderà con un Gran Gala presso il Teatro Vittorio Veneto, dalle ore 19:00 alle 20:30, un momento dedicato a esibizioni artistiche, cultura e musica, che rappresenta un’occasione unica di scambio culturale e approfondimento delle arti marziali cinesi, rafforzando i legami tra le realtà sportive e culturali coinvolte.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale va alle organizzazioni, associazioni e ai volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile lo svolgimento di questo importante appuntamento sportivo, garantendo la migliore accoglienza ai partecipanti e agli ospiti internazionali.