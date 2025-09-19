Attualità

Montelanico, va a funghi e si perde sul monte Fraiano: paura per un anziano

Ieri mattina, un 87enne di Montelanico in compagnia di un suo amico (Brigadiere dei carabinieri in congedo), si è recato in località Vigne Nuove alla ricerca di funghi.

In tarda mattinata, i due si sono separati e l’anziano è stato notato inerpicarsi su un sentiero che porta al Monte Fraiano. All’ora di pranzo l’anziano 87enne, sprovvisto di telefono cellulare, ha fatto perdere le proprie tracce e non si è presentato all’appuntamento prestabilito.

Le ricerche attivate immediatamente dall’amico carabiniere hanno consentito alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Colleferro di avviare le ricerche inviando sul posto i militari di Carpineto Romano e Montelanico, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, la Protezione Civile e il personale sanitario del 118.

Sul posto è accorso il Sindaco di Montelanico e i parenti dell’anziano per prendere parte alle ricerche che fortunatamente, dopo poche ore, si sono concluse positivamente. L’uomo è stato rintracciato in buono stato di salute con qualche piccola escoriazione alle mani, anche se un poco affaticato, da Carabinieri e Polizia Locale.