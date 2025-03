SuperEnalotto, cercasi nel Lazio 11 vincitori dei premi da 10mila euro

A dicembre del 2024, grazie all’iniziativa speciale “REGALA UN SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, nell’arco di 4 concorsi speciali consecutivi (n. 200 di martedì 17 dicembre 2024, n. 201 di giovedì 19 dicembre 2024, n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 e n. 203 di sabato 21 dicembre 2024).

I dettagli sulle vincite: scopri se sei uno dei fortunati!

E, come riporta Agipronews, mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 1.000 premi, infatti, sono 11 quelli non ancora riscossi nel Lazio.

Per l’estrazione n. 200 di martedì 17 dicembre 2024, sono 5 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 17 marzo 2025: tre a Roma, presso il Tabacchi Nobile in via Alessandrino 83/85/87, il Big Bar situato in via Cogoleto, 63/65 e il Bar Tabacchi Melchiorre Tiziano situato in via G.Prina, 42/44. Uno a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, nel Bar Centrale in Piazza Dalla Chiesa, 4 e l’ultimo a Marino, ancora in provincia di Roma, nel Sisal Tabacchi in Via della Repubblica, 133.

Nell’estrazione n. 201 di giovedì 19 dicembre 2024 due premi non ancora riscossi in scadenza il 19 marzo uno a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, Bar Caffetteria situato in Via Tiburtina cc Martellona SNC, l’altro a Roma, nel Sisal Matchpoint in via dell’Arco di Travertino, 17. Due i premi non riscossi anche per l’estrazione n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024, in scadenza il 20 marzo ancora in provincia di Roma: uno a Pomezia nel Bar Di Giulio situato in Via Naro, 42/42, l’altro a Zagarolo presso Caffè Europa situato in P.zza Stazione FS, SNC.

Chiudono i conti altri due premi da ritirare per l’estrazione n. 203 di sabato 21 dicembre 2024, in scadenza il 21 marzo 2025, a Roma presso la Tabaccheria Franco Del Bove situato in Via Casalselce, 522/524, l’altro a Poggio Moiano, in provincia di Rieti, nel Tabacchi Saccenti situato in V.le Vittorio Emanuele, 3.

Occorre ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Si ricorda infatti che i termini per la riscossione dei premi da 10mila euro – pari a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 17, 19, 20 o 21 marzo 2025 a seconda della data del concorso giocato.

Foto di repertorio

