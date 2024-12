I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Roma, saccheggiate otto auto parcheggiate: arrestato un 36enne

Nello specifico, diverse chiamate arrivate al numero di emergenza 112, hanno segnalato la presenza di un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta in via Sabotino. Il tempestivo arrivo di una pattuglia dei Carabinieri ha permesso di sorprende l’uomo ancora con le mani nel sacco, ovvero, i militari lo hanno bloccato mentre rovistava all’interno di un suv in sosta.

I successivi accertamenti effettuati dai militari dell’Arma, hanno permesso di appurare che altri sette veicoli in sosta nella citata via erano stati visitati. A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di attrezzi da scasso utilizzati per forzare le auto, nonché di oggetti e capi vestiario asportati dalle auto, che sono stati restituiti ai rispettivi proprietari che hanno presentato denuncia-querela.

Per questo motivo il 36enne è stato arrestato e condotto in caserma dove ha anche opposto resistenza ai militari spintonandoli.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di firma in caserma.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.