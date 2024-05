“Grazie a tutte e tutti per il sostegno. Alla fine punti in testa dove mi hanno dato la martellata, tagli ed escoriazioni dove mi hanno preso a mattonate, frattura dell’orbita facciale dove sono finiti i 60 pugni mirati, e si ricomincia. Un abbraccio alla comunità ebraica“, lo scrive su X chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, dopo l’aggressione subita sotto casa.

Chef Rubio aggredito nella notte sotto casa: la denuncia sui social

Chef Rubio, da sempre a sostegno della causa palestinese, denuncia sul proprio canale social di aver subìto una violenta aggressione “da ebrei sionisti“, postando video e foto che lo ritraggono con il volto tumefatto e mostrando i danni alla propria auto e al cancello di casa.

“Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti. Mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi”, è quanto denunciato da chef Rubio in un altro post pubblicato su X.

Numerosi i messaggi di sostegno e vicinanza al noto personaggio televisivo. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto dal profilo X di Chef Rubio