Aperta un’indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti per la morte del 20enne romano deceduto in seguito ad un intervento per dimagrire.

Si sottopone ad un intervento di riduzione dello stomaco: muore un 20enne romano. Aperta un’indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti

L’intervento è stato eseguito in una clinica di Arezzo: il ragazzo aveva scelto di sottoporsi ad un intervento di riduzione dello stomaco per dimagrire.

Una volta tornato a Roma, il giovane avrebbe iniziato ad avvertire dei disturbi e si era recato in un ospedale della Capitale.

Il giorno dopo, però, i dolori sarebbero diventati insopportabili: trasportato in ambulanza al Gemelli, il 20enne è morto poco dopo.

Ora si indaga per omicidio colposo: potrebbero seguire aggiornamenti.

Fonte: RaiNews

Foto di repertorio