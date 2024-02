Velletri, presentazione adesione alle Associazioni Nazionali Città dell’Olio e Città del Vino

Velletri aderisce all’Associazione Nazionale Città dell’Olio e Città del Vino. Decisione presa in Consiglio Comunale nella seduta del 20 novembre 2023.

Velletri, in sala Tersicore la presentazione dell’adesione alle Associazioni Nazionali Città dell’Olio e Città del Vino

La presentazione dell’adesione è avvenuta nel pomeriggio di lunedì, 5 febbraio, alle ore 17:00 presso la sala Tersicore del Palazzo Comunale. Presenti all’evento il Sindaco di Velletri Ascanio Cascella, l’Assessore comunale all’Agricoltura Cristian Simonetti, il Presidente dell’Associazione Città del Vino Angelo Radica, il Coordinatore Regione Lazio dell’Associazione Città dell’Olio Alfredo D’Antimi e l’Assessore regionale all’Agricoltura e Sovranità Alimentare Giancarlo Righini.

“Questo rappresenta un traguardo importante in quanto le attività enologiche e olivicole costituiscono pilastri imprescindibili per la promozione dello sviluppo enogastronomico e turistico del nostro territorio”. – ha commentato il Sindaco – “Per queste ragioni, il Comune di Velletri ha deciso di aderire alle Associazioni Città del Vino e Città dell’Olio, fondate per promuovere e sostenere la qualità del territorio attraverso la loro tutela, la promozione, l’informazione e il sostegno allo sviluppo. I ringraziamenti dell’Amministrazione vanno al Presidente dell’Associazione Città del Vino Angelo Radica, il Coordinatore Regione Lazio dell’Associazione Città dell’Olio Alfredo D’Antimi e l’Assessore regionale all’Agricoltura e Sovranità Alimentare Giancarlo Righini”.