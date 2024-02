Roma, era scomparso dallo scorso 9 novembre: trovato mummificato in casa

E’ stato trovato sul pavimento in casa il corpo mummificato di Italo Gatti. È successo a Roma, nel quartiere Alberone.

Trovato mummificato in casa Italo Gatti, era scomparso dallo scorso 9 novembre 2023

Carabinieri e Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento nel quartiere Alberone di Roma, dopo l’appello a “Chi l’ha visto?” dei vicini che non vedevano da mesi il maestro in pensione. Ne avevano denunciato la scomparsa il 9 novembre, segnalando una finestra sempre aperta e la cassetta delle lettere stracolma. “Un intervento c’è stato, ma non sono entrati dentro”, avevano raccontato chiedendo un intervento.

Il video preso dalla pagina Facebook della nota trasmissione Chi l’ha visto: