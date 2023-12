Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 dicembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 dicembre 2023: la lista completa

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg 1

20:35 Speciale Tg 1

21:15 Affari Tuoi

22:10 Note d’amore

23:50 Tg1 Notte

23:55 Premio Louis Braille

Rai 2

19:00 90° minuto

19:40 9-1-1 2×18

20:30 Tg2

21:00 FBI 5×16

21:50 FBI International 2×15

22:40 La domenica sportiva

Rai 3

19:30 TG R

19:51 TG R

20:00 Blob

20:30 #generazionebellezza

21:20 Sapiens – Un solo pianeta

23:30 TG 3

23:40 Meteo 3

23:45 Little Miss Dolittle

Canale 5

18:42 Caduta libera strenne

19:52 Tg5 Prima Pagina

20:00 Tg5

20:33 Meteo.it

20:38 Striscia la Notizia

21:35 Grande Fratello

01:33 Tg5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:28 CSI Miami 8×15

20:32 NCIS 4×11

21:24 Un’impresa da dio

23:29 Pressing

Rete 4

19:48 Tempesta d’amore

20:30 Stasera Italia Weekend

21:30 Il ragazzo di campagna

23:32 La prima pietra

La7

17:05 Eden – Un pianeta da salvare

20:00 TgLa7

20:35 In Onda

21:15 In altre parole… ancora

23:20 Saudi Pro League 2023 2024 Al Taawoun – Al Nassr

Tv8 (Sky 125)

19:00 Bruno Barbieri – 4 hotel

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:45 Bruno Barbieri – 4 hotel

01:15 Un’occasione per natale

Nove (Sky 149)

18:00 Sono cose che capitano

20:05 I migliori fratelli di Crozza

21:40 George Michael – Dentro lo scandalo

23:35 Mamma mia! – Tutti pazzi per gli ABBA

Quali sono le serie Tv stasera in Tv sabato 30 dicembre 2023

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 I Bastardi di Pizzofalcone 4×02

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:21 La unidad 2×05-06

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:21 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 L’ispettore Barnaby 19×05

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Warner Tv (ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:30 Fringe 1×10

(ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:30 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:14 Poirot 2×10

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:14 Real Time (ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:25 Il dottor Alì 1×18

(ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:25 La7d (ch. 29) ore 21:30 Grey’s Anatomy

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 The House of the Dragon 01×09

(ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Call the midwife 8×07

(ch. 112) ore 21:15 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Capitaine Marleau 1×10

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:11 Mr. nice guy



Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:13 Room

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Pinocchio (2019)



Rai Storia ore 21:10 L’ultimo capodanno

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Spogliando Valeria



TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Junior

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Rosamunde Pilcher: la promessa



Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:15 Din Don 5 – Bianco Natale

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Tremors 5: bloodlines



I Film su Sky in prima serata

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Quando

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Arrival

(ch. 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Fatman

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:05 Harry Potter e i doni della morte Parte 2

(ch. 304) ore 21:05 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Bastardi senza gloria

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 The Departed

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Quel mostro di suocera

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Ho stiles – Ostili

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Un matrimonio mostruoso

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?