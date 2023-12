Recuperare i contributi nel 2024: guida completa

Pace contributiva nel 2024: cosa sapere

La Legge di Bilancio 2024 ha ripreso la nota pace contributiva, contenuta anche nella Legge 4/2019 che introdusse Quota 100. Questa misura ha l’obiettivo di colmare i buchi contributivi per quanto riguarda i lavoratori che vogliono uscire dal mondo del lavoro.

Questa possibilità ci sarà anche per tutto il 2024 e il 2025. Si potrà poi versare l’onere di riscatto per facilitare il pensionamento dei lavoratori che attualmente, a causa delle carenze contributive non riescono ad accedere all’assegno previdenziale. La misura può essere impiegata anche per coloro che vogliono incrementare il proprio montante contributivo e quindi aumentare la propria pensione.

Chi può beneficiare della pace contributiva?

Per poter riscattare fino a 5 anni di vuoto contributivo è necessario essere “contributivi puri”. Sono esclusi dalla facoltà:

coloro che ricadono nel calcolo misto, ovvero che avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;

coloro che ricadono nel calcolo retributivo, ovvero coloro che avevano almeno 18 anni di contributi versati al 31 dicembre 1995.

La possibilità di cogliere questa nuova pace contributiva, quindi, resta possibile solo per chi al 31 dicembre 1995 era privo di contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago).

Come funziona il riscatto dei contributi?

Il riscatto dei periodi di vuoto contributivo è a carico del lavoratore che deve versare un onere che va calcolato secondo la retribuzione imponibile degli ultimi 12 mesi che precedono la data di richiesta della pace contributiva.

LEGGI ANCHE Assegno Unico dicembre 2023: come regolarizzare ISEE e controllare i pagamenti

È richiesta l’applicazione all’imponibile dell’aliquota in vigore nel Fondo Previdenziale dove opera il riscatto. Un esempio riguarda il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) con aliquota al 33% dove il corrispettivo da versare, indifferentemente dal numero di anni che il lavoratore vuole riscattare, può essere rateizzato, salvo la situazione in cui questi non siano necessari per andare immediatamente in pensione. In caso contrario il corrispettivo va versato in unica soluzione.

La pace contributiva è ammortizzabile in 10 anni. L’onere del riscatto può essere scaricato dal reddito in cinque rate di uguale importo e per cinque anni di dichiarazione dei redditi.

Benefici e impatto sulla pensione

Questa misura ha l’obiettivo di colmare i buchi contributivi per quanto riguarda i lavoratori che vogliono uscire dal mondo del lavoro.

Si potrà poi versare l’onere di riscatto per facilitare il pensionamento dei lavoratori che attualmente, a causa delle carenze contributive non riescono ad accedere all’assegno previdenziale.

La misura può essere impiegata anche per coloro che vogliono incrementare il proprio montante contributivo e quindi aumentare la propria pensione.

Presentazione della domanda per il 2024

La richiesta può essere presentata dal richiedente o dal superstite. È importante notare che il lavoratore potrebbe portare in detrazione l’onere versato dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una suddivisione in almeno cinque quote all’anno. Infine, la richiesta potrebbe essere presentata anche dal datore di lavoro (settore privato). In questo caso, l’onere versato risulta deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

Il calcolo del corrispettivo da regolarizzare è condizionato dalla presenza del Fondo a cui viene versato l’accumulo contributivo.

Per maggiori dettagli, si attende la pubblicazione del testo definitivo della legge di Bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

Considerazioni finali

Il lavoratore interessato al riscatto previsto dalla pace contributiva può “riempire” i periodi di vuoto contributivo con il riscatto oneroso e rendere l’arco temporale in questione utile al diritto e alla misura della pensione, come se fosse stato lavorato.

Questo, ovviamente, permette di avvicinare, di un massimo di cinque anni, il momento di accedere alla pensione anticipata o di raggiungere i 20 anni di contributi necessari per la pensione di vecchiaia, pagando un onere. L’agevolazione, in ogni caso, permette di pagare il costo del riscatto dilazionando fino a un massimo di 120 rate mensili (in 10 anni, quindi) senza interessi.

L’onere sostenuto, poi, è detraibile al 50% dall’imposta lorda in cinque quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

Da sottolineare, però, che la dilazione non è possibile qualora gli anni riscattati servano per accedere immediatamente alla pensione: in quel caso l’onere andrà sostenuto in un’unica soluzione.