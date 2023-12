Sabato 9 e domenica 10 dicembre è in programma un nuovo Open Day CIE che prevede l’apertura straordinaria del nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52 e dei tre ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune.

Roma, nuovo Open Day CIE sabato 9 e domenica 10 dicembre: ecco dove e tutte le info

Questa settimana l’appuntamento per richiedere la carta d’identità elettronica sarà prenotabile a partire dalle ore 9 di giovedì 7 dicembre, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ).

“Con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze della cittadinanza anche nell’imminenza del periodo festivo continuano gli Open Day dedicati alla CIE con cui Roma Capitale mette a disposizione un ulteriore canale di accesso al servizio di rilascio del documento elettronico: il prossimo weekend gli ex PIT rimarranno aperti per accogliere oltre 300 richieste di CIE, con prenotazione il giorno precedente. Il consueto ringraziamento va a tutti gli uffici centrali e territoriali coinvolti nell’iniziativa che prosegue con continuità da aprile 2022” dichiara Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale.

GIORNI, ORARI E INDIRIZZI DEGLI EX PIT COINVOLTI:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune, Punto di rilascio in Via Petroselli 52: sabato 9 dicembre 8.30-16.30, domenica 10 dicembre 8.30-12.30.

Foto di repertorio