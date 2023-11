Bonus mutuo e affitto da 2.000 euro nel 2024: come ottenerlo

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Il 2024 si prospetta come un anno di novità significative per i lavoratori dipendenti in Italia, con l’attesa introduzione di un bonus per il mutuo e l’affitto. In questo articolo, esamineremo i dettagli di questa iniziativa governativa, chi ne ha diritto e come richiederla.

Fringe benefit: detassazione e ampliamento delle agevolazioni

Come precedentemente annunciato, la Legge di Bilancio per il 2024 conferma e modifica parzialmente la detassazione dei fringe benefit. Oltre ad aggiornare i limiti di importo, la legge espande la gamma di beni e servizi che possono rientrare tra i cosiddetti fringe benefit. Questo è reso possibile grazie all’introduzione delle spese sostenute per l’affitto o il mutuo.

Il governo ripete un’operazione simile a quanto già fatto da Mario Draghi nel 2022, confermata successivamente nel 2023 e ora nuovamente nel 2024. In precedenza, erano state incluse le spese sostenute dai lavoratori per le utenze domestiche di luce, gas e acqua tra i fringe benefit. Questa volta, alle imprese viene data la possibilità di erogare contributi anche come rimborso per le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di case, una notizia particolarmente benvenuta data l’aumento dei costi nel settore degli affitti e dei mutui, dovuto in parte alla crescente inflazione e ai tassi d’interesse in crescita.

Cos’è il Bonus mutuo e affitto 2024?

L’articolo 6 della Legge di Bilancio per il 2024, attualmente in fase di iter parlamentare e quindi ancora soggetto a modifiche, prevede che durante il periodo d’imposta 2024, il datore di lavoro avrà la possibilità di rimborsare il dipendente non solo delle spese sostenute per l’energia elettrica, il gas o l’acqua, ma anche per le spese di affitto della prima casa e per gli interessi relativi al mutuo per l’abitazione principale.

Per coloro che vivono in affitto, l’importo rimborsabile sarà calcolato in base al canone mensile, mentre per i mutui, solamente il tasso d’interesse sarà soggetto a rimborso. È importante notare che tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a questa opportunità, ma spetta al datore di lavoro decidere se offrire o meno il bonus. Inoltre, è fondamentale ricordare che il bonus, fino a una certa somma, è completamente detassato.