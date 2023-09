Lo Sportello dei Diritti: “Sospendere l’utilizzo e ordinare gratuitamente gli accessori di fissaggio sostitutivi”

Lo comunica Ikea per gli specchi Lettan: «Sviluppiamo i prodotti utilizzando un rigoroso programma di test e di valutazione del rischio per garantire che ogni prodotto sia conforme a tutte le norme e agli standard dei mercati in cui viene venduto. Ciononostante, abbiamo notato che alcuni accessori di fissaggio a parete dello specchio Lettan si sono rotti.

Questo ha causato la caduta improvvisa di alcuni specchi».A gennaio Ikea aveva emesso un richiamo per la riparazione di alcuni specchi Lettan perché i raccordi a parete avrebbero potuto rompersi. «Dopo ulteriori approfondite indagini e controlli aggiuntivi con i nostri fornitori, Ikea ha scoperto che i raccordi a parete difettosi sono stati utilizzati nella produzione per un periodo di tempo più lungo di quello precedentemente noto. Poiché la sicurezza delle nostre clienti e dei nostri clienti è la nostra massima priorità, IKEA ha deciso, come azione precauzionale, di estendere il richiamo di riparazione».

Vengono quindi richiamati per la riparazione i seguenti specchi Lettan: tutti gli specchi LETTAN con data di produzione antecedente o uguale a 2105 (AASS) e tutti gli specchi LETTAN con codice fornitore 21944 e con data di produzione antecedente o uguale a 2325 (AASS) . La data di produzione e il codice fornitore si trovano su un’etichetta presente sul retro dello specchio LETTAN. Per ordinare il numero necessario di accessori di fissaggio con codice articolo 139298/1, visita la pagina “Pezzi di ricambi” o contatta il Servizio Clienti IKEA al +39 0236011887 per ordinare il numero necessario di accessori di fissaggio sostitutivi con codice di ordinazione 139298/1. È inoltre possibile ordinare gratuitamente gli accessori di fissaggio anche online, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,sul sito www.IKEA.ch (sezione ricambi). IKEA si scusa per il disagio causato da questo richiamo.