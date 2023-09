Monterotondo, Federica scompare a soli 14 anni: l’appello

Appello per Federica, 14 anni, scomparsa da Monterotondo, in provincia di Roma: non si hanno più notizie della ragazza da ieri, 31 agosto 2023. Condividiamo la locandina e tutte le info diramate dall’Associazione di Penelope Lazio Odv.

L’appello per ritrovare Federica, 14 anni: la ragazza è scomparsa da Monterotondo

Federica, di soli 14 anni, è scomparsa da Monterotondo nella giornata di ieri.

La ragazza è alta 185 cm; ha gli occhi azzurri e i capelli bioni e lisci. Porta degli occhiali da vista. La prima foto che si vede sulla locandina, come riporta Penelope Lazio Odv, è stata ripresa dalle telecamere di casa.

Al momento della scomparsa, la 14enne indossava una t-shirt nera con scritta Nike su manica, pantaloncini jeans e un paio di scarpe Nike bianche. La 14enne aveva anche uno zaino nero Invicta e una valigia blu.

Per info e segnalazioni, rivolgersi ai contatti riportati nella locandina sottostante: