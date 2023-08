Incidente su via Palianese: strada chiusa e traffico interrotto

Nella giornata di oggi, 29 agosto 2023, si è verificato un incidente sulla via Palianese, all’altezza di un noto agriturismo della zona.

Incidente su via Palianese: traffico bloccato

La notizia ci è giunta in redazione proprio pochi minuti fa. Ancora non sono chiare le dinamiche del sinistro che si è verificato lungo via Palianese sud, nella zona di Paliano. Fatto sta che il traffico, in questi istanti, risulta bloccato.

Sul posto sono presenti gli uomini delle Forze dell’Ordine per cercare di far scorrere il traffico.

Potrebbero seguire aggiornamenti.