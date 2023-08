Riportiamo di seguito il comunicato di Roma Capitale relativo al sopralluogo del sindaco Gualtieri nel XII Municipio all’interno del Piano Scuole Ama.

Il comunicato

Dopo il XIII Municipio, il Piano Scuole Ama fa tappa in XII Municipio dove il Sindaco Gualtieri ha effettuato un sopralluogo, insieme al Direttore Generale Ama Alessandro Filippi.

Il primo cittadino ha seguito le operazioni di pulizia previste all’Istituto ‘Parco Flora’ al Portuense, anticipando che Ama riattiverà la modalità integrata di pulizia, raccolta e diserbo, rendendola strutturale.

“L’impegno di Ama prosegue su tutti i fronti – ha dichiarato Gualtieri – non solo per uscire dalla crisi dei mezzi e riportare la raccolta rifiuti a un livello ordinario ma anche per migliorare la qualità della pulizia della città in modo granulare, con interventi a carattere integrato e organico”.

“Le scuole davanti a cui interverremo – ha sottolineato il Sindaco – sono più di 950; ogni giorno ne puliamo una novantina in parallelo, così da arrivare all’apertura dell’anno scolastico con una situazione di decoro. Non si tratta di uno spostamento dalle attività ordinarie, ma di un’azione specifica. L’azienda ha comunicato attività aggiuntive che diventeranno permanenti, come quelle sulle scuole e le consolari”.

“Avere una unicità di gestione delle attività sullo stesso fronte è evidentemente efficiente ed efficace. Svolgere insieme pulizia e diserbo porta a un miglioramento costante delle strade. È su questo fronte che ci stiamo muovendo con le diverse azioni che abbiamo messo in campo” ha spiegato il Dg di Ama Alessandro Filippi.

Il Piano scuole è parte del piano più grande di coordinamento delle attività di diserbo e pulizia al quale si aggiungeranno le attività sulle foglie e sulle consolari.

“Stiamo camminando verso un’azienda che pianifica, programma e misura i risultati; – ha sottolineato ancora Filippi – pianificare ci consente di efficientare i servizi. Oggi è il quarto giorno del Piano Scuole, quindi parliamo di circa 300 interventi effettuati finora nei diversi municipi e in diverse situazioni. Lunedì eravamo in XIII municipio e lì era necessario intervenire anche sulla pulizia del parco adiacente, sulla rimozione dei rifiuti, e abbiamo anche sanificato un parco giochi. È stato un intervento variegato ma con modello integrato. Arriviamo di fronte alle scuole con tutte le componenti e lasciamo in condizioni ottimali lo spazio circostante”.

