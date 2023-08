Sospetta contaminazione microbica, richiamato detergente intimo

A causa della possibile contaminazione da Pluralibacter gergoviae, la società DM ha disposto il richiamo del detergente intimo senza profumo Jessa 100 ml. Si tratta di prodotto commercializzato in Germania ma anche in insegne in Italia e on line

La nota catena di drugstore tedesca DM specializzata in prodotti per la cura della persona e della casa, ha comunicato di avere richiamato dalla vendita richiamato un balsamo detergente per la zona intima. La segnalazione di oggi riguarda un balsamo detergente per la cura intima Jessa con il 10% di olio per la cura Contenuto in un tubo da 100 ml, a marchio “dm”, indipendentemente dal codice del lotto o dalla data di scadenza. Il prodotto presenta un rischio microbiologico a causa possibile contaminazione di protobatteri, che possono causare infezioni polmonari nelle persone con la fibrosi cistica.

Pluralibacter gergoviae (precedentemente Enterobacter gergoviae ) è un batterio Gram-negativo , mobile, anaerobico facoltativo , a forma di bastoncino . P. gergoviae è di particolare interesse per l’industria cosmetica, poiché mostra resistenza ai parabeni, un comune agente antimicrobico aggiunto ai prodotti cosmetici. Enterobacter gergoviae è stato proposto per la prima volta come nuova specie nel 1980. Il nome della specie deriva dall’altopiano di Gergovie , che si trova vicino all’ospedale universitario di Clermont-Ferrand; il ceppo tipo è stato isolato in questo ospedale durante un’epidemia nosocomiale di P. gergoviae. Nel 2013, la specie è stata riclassificata nel nuovo genere, Pluralibacter, ed è la specie tipo per il genere. Pluralibacter gergoviae è stato isolato da mais, uva, chicchi di caffè, acqua di sorgente, moscerini della frutta e vermi rosa . È un patogeno umano raro, più comunemente come infezione nosocomiale opportunistica.

Un ospedale in Spagna ha riferito che l’organismo rappresenta lo 0,4% degli isolati clinici di Enterobacter. I fattori di rischio includono degenze ospedaliere prolungate, “immunosoppressione, presenza di un dispositivo estraneo, uso precedente di agenti antimicrobici nel paziente coinvolto e limiti di età”. Nell’industria cosmetica , P. gergoviae è stato implicato nei richiami di creme per gli occhi, shampoo per bambini, creme per la pelle, paste detergenti per le mani, e salviette detergenti. Pluralibacter gergoviae è resistente alle penicilline (in particolare benzilpenicillina , oxacillina ), macrolidi (ad eccezione dell’azitromicina ), lincosamidi (in particolare lincomicina e clindamicina ), streptogramine , rifampicina , acido fusidico e fosfomicina . P. gergoviae è anche resistente alla cefoxitina , probabilmente a causa della produzione di β-lattamasi . Il prodotto non è, quindi, conforme al Regolamento (CE) sui prodotti cosmetici e per questo è stato richiamato dal mercato. Nei fatti però ciò non sempre avviene, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” e può accadere che alcuni di questi prodotti vengano banditi solo in alcuni Paesi e continuino ad essere venduti illegalmente in altri o immessi direttamente nel Web per essere smerciati con più facilità. Se avete questo prodotto in casa o in qualsiasi esercizio commerciale, il consiglio è quello di non usarlo più.

L’accessibile commercio online suggerisce una preoccupazione a livello nazionale ed europeo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si dovrebbe invece utilizzare la maggiorana interessata dall’allerta alimentare che va immediatamente restituita in un drugstore dM Sembra comunque che tale prodotto sia stato venduto solo in Germania. La catena tedesca Dm, leader in Europa di prodotti per la cura della persona e della casa, ha anche sede legale in Italia in Via Galileo Galilei 10 a Bolzano (REA: BZ – 218054),