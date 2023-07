Sulla Diramazione Roma Nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di giovedì 13 alle 4:00 di venerdì 14 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata verso l’autostrada A1 Milano-Napoli e in uscita, per le provenienze dal Roma/G.R.A.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso la A1 Milano-Napoli, percorrere la SS4 Salaria, in direzione Rieti, con rientro in autostrada a Castelnuovo di Porto;

in uscita per chi viene dal Grande Raccordo Anulare, utilizzare l’uscita n.8 del GRA in direzione Rieti.

Foto di repertorio