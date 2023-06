Ogni giorno aumenta la consapevolezza dei consumatori verso non soltanto una maggiore sostenibilità ambientale, ma anche nei confronti dei prodotti che acquistano. Spesso, la prima cosa che facciamo è cercare in rete recensioni affidabili, per capire poi se poter comprare poi in sicurezza. Con questa applicazione che stiamo per consigliarvi, non solo mangerete cibi sani, senza ingredienti pericolosi, ma userete sulla vostra pelle anche soltanto prodotti che non contengano sostanze rischiose. E tutto gratuitamente e in pochi passi.

Volete mangiare cibo sano e usare cosmetici che non abbiano sostanze rischiose? Ecco la soluzione gratuita

Ci rechiamo spesso al supermercato o nei negozi di cosmetica, soprattutto in questo periodo estivo, dove abbiamo necessità di creme solari. Tuttavia, non tutti i consumatori sono informati e consapevoli al 100%. C’è chi legge le etichette e si informa su internet, come c’è anche chi bada solo alle offerte, senza soffermarsi troppo su quelle che sono le sostanze da cui è costituito un prodotto di cosmetica o gli ingredienti con cui è stato fatto un alimento. D’ora in avanti non dovrete assolutamente preoccuparvi. Ecco la soluzione

L’applicazione che vi consigliamo si chiama Yuka App ed è disponibili sia per telefoni Apple che Android. Basta scaricare gratuitamente questa app dal proprio store e registrarsi. Dopo aver fornito le autorizzazioni necessarie, basterà prendere il prodotto o cosmetico in questione e scansionarne l’etichetta. Yuka App ti dirà se si tratta di un prodotto buono o meno. Ti spiegherà anche quali sono le motivazioni per cui è ritenuto buono, eccellente, mediocre, oppure scarso. Inoltre, ti consiglierà alternative più salutari. E questo vale sia per la maggior parte dei prodotti che troviamo nei supermercati, ma anche per quelli che acquistiamo nelle farmacie o nei negozi di cosmetica. Questo perché talvolta alcuni prodotti contengono additivi, ma anche perché Yuka è in grado di dirti, senza leggere e interpretare l’etichetta, se il prodotto contiene troppi grassi, troppi zuccheri, troppo sale o troppe calorie.

…Ma possiamo fidarci di Yuka?

La risposta sembra proprio di sì. L’azienda afferma di essere completamente indipendente e questi sono i metodi che utilizza per giudicare un alimento o un cosmetico:

Per la valutazione dei prodotti alimentari, Yuka si basa su tre criteri:

1) Le caratteristiche nutrizionali (60% del punteggio)

Il metodo di calcolo si basa sul Nutri-Score, che prende in considerazione i seguenti elementi: calorie, zuccheri, sale e grassi saturi come elementi da limitare e proteine, fibre, frutta e verdura come elementi da favorire. Una descrizione approfondita di questo metodo di calcolo è disponibile qui.

Il Nutri-Score è stato reso più graduale nella valutazione Yuka, allo scopo di evitare l’effetto cuscinetto del Nutri-Score, che può portare a differenze di valutazione ingiustificate tra due prodotti con valori nutrizionali simili.

2) La presenza di additivi (30% del punteggio)

La valutazione si basa sulle conoscenze scientifiche attuali. Teniamo conto delle opinioni di EFSA e IARC, ma anche di molti studi indipendenti. L’elenco delle relazioni e degli studi scientifici è disponibile qui.

A partire dalle conoscenze scientifiche, ciascun additivo è associato a un livello di rischio:

senza rischi (disco verde): nessun impatto sul punteggio;

a rischio limitato (disco giallo): -6 punti per additivo;

a rischio moderato (disco arancione): -15 punti per additivo;

a rischio (disco rosso): -30 punti.

In presenza di un additivo che consideriamo a rischio (disco rosso), il punteggio massimo del prodotto è fissato a 49/100. In questo caso, tale criterio può quindi rappresentare più del 30% del punteggio.

I dettagli del rischio associato a ciascun additivo, nonché le corrispondenti fonti scientifiche, sono riportati nell’applicazione.

3) La dimensione biologica (10% del punteggio)

Si tratta di un bonus concesso ai prodotti biologici, ovvero quelli con il logo ufficiale nazionale o europeo. In agricoltura biologica, è vietato l’uso di pesticidi chimici, che possono rappresentare un rischio per la salute.

I benefici per la salute derivanti da un’alimentazione biologica sono specificati qui.

La metodologia di valutazione alimentare dei prodotti applicata da Yuka è indipendente. Si ispira a studi scientifici e, quanto alle caratteristiche nutrizionali, al metodo Nutri-Score, ma non è stata preventivamente approvata dalle autorità sanitarie, né si risolve in una mera applicazione del metodo Nutri-Score.

Clicca qui per scaricare Yuka su Apple Store

Clicca qui per scaricare Yuka su Android

Dunque, un modo per fare acquisti in maggiore sicurezza.