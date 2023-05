Studio: mangiare carne favorisce le infezioni della vescica

Secondo un nuovo studio, esiste un chiaro legame tra il consumo di carne e le infezioni del tratto urinario. I vegetariani hanno una mano molto migliore

Costante voglia di urinare, bruciore durante la minzione e dolori addominali: le infezioni delle vie urinarie sono tanto fastidiose quanto persistenti. Spesso gli antibiotici sono l’unico mezzo che può davvero tenere a bada una cistite batterica. Le donne sono particolarmente suscettibili a un’infezione: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), una donna su due soffrirà di un’infezione del tratto urinario o di un’infezione della vescica almeno una volta nella vita.

La ragione di ciò è che l’uretra è più corta nelle donne. Ciò consente ai batteri di entrare più facilmente nella vescica. Un’infezione del tratto urinario differisce da un’infezione della vescica in quanto può colpire anche i reni e il tratto urinario. Quest’ultima, invece, colpisce solo la vescica ed è quindi indicata anche come infezione delle basse vie urinarie. Se vuoi fare a meno degli antibiotici, puoi usare i rimedi casalinghi o prestare attenzione alla prevenzione fin dall’inizio. Ad esempio, l’addome dovrebbe essere sempre tenuto caldo a temperature più fresche. Si consiglia inoltre di pulire dalla parte anteriore a quella posteriore dopo aver usato il bagno per ridurre la possibilità che i batteri entrino nel tratto urinario. Finora, ci sono state solo poche raccomandazioni per una corretta alimentazione. Ora, però, sta suscitando scalpore un nuovo studio che identifica nella carne la causa delle infezioni del tratto urinario.

La causa principale delle infezioni del tratto urinario è il batterio intestinale E. coli. In media, circa l’80% di tutte le malattie può essere ricondotto ad esso. Grazie a una sofisticata tecnica di chiusura, il germe aderisce alla superficie del tratto urinario e impedisce così che venga espulso con l’urina. Nell’intestino umano, invece, il batterio è innocuo. I ricercatori della George Washington University hanno ora stabilito un legame rivelatore tra il consumo di carne e le infezioni del tratto urinario. Almeno mezzo milione di infezioni del tratto urinario negli Stati Uniti possono essere ricondotte al consumo di carne contaminata da batteri E. coli. “La maggior parte delle persone sa che mangiare carne poco cotta o ingerire accidentalmente batteri della carne può causare mal di stomaco”, afferma il professore e leader dello studio Lance B. Price, secondo il Washington Post. “Ma ora sappiamo anche che alcuni tipi di E. coli derivati ​​dalla carne cruda causano centinaia di migliaia di infezioni del tratto urinario”. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista One Health il mese scorso. Per un anno, i ricercatori hanno prelevato campioni bisettimanali da pollo crudo, tacchino e maiale venduti nelle principali catene di supermercati. Alla fine, c’erano più di 1.900 campioni di E. coli. Hanno anche valutato quasi 1.200 campioni di urina e sangue dall’ufficio del medico locale per il contenuto di E. coli. La valutazione in laboratorio ha portato a risultati sorprendenti: circa l’otto per cento delle infezioni del tratto urinario causate da E. coli può essere causato dalla carne.

Si tratta di circa 640.000 infezioni del tratto urinario all’anno riconducibili al consumo di pollo, tacchino e simili, tipi di carne che in realtà hanno la reputazione di essere sani e sono consigliati come parte di una dieta equilibrata. I vegetariani hanno quindi un minor rischio di sviluppare infezioni del tratto urinario. Il risultato dello studio ha suscitato molto interesse tra i professionisti medici. “È stata una sorpresa che un numero così elevato di IVU, più di mezzo milione, sia causato dai batteri E. coli che ingeriamo”, afferma il dott. William Schaffner, professore di malattie infettive presso il Vanderbilt University Medical Center di Nashville e non coinvolto nello studio. Si potranno presto prevenire i contagi grazie allo studio? Naturalmente, va tenuto presente che lo studio si basa solo su campioni provenienti da una singola città degli Stati Uniti.

È quindi discutibile se il risultato possa essere trasferito all’Italia. Tuttavia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ci sono anche segnalazioni costanti in questo paese di alimenti contaminati da batteri E. coli o altro. Soprattutto con prodotti di origine animale come carne, latte e uova, c’è un rischio maggiore che siano pieni di germi. Il leader dello studio Lance B. Price spera che il suo studio possa aiutare a prevenire la trasmissione di malattie infettive attraverso il cibo. “Questo studio attribuisce ancora più responsabilità ai produttori di alimenti e animali per impedire a questi batteri di entrare nell’approvvigionamento alimentare”, spiega. Gli animali dovrebbero essere vaccinati contro sei dei ceppi più pericolosi di E. coli in modo che non possano trasmettere germi.