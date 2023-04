Motore dell’aereo prende fuoco pochi minuti prima del decollo

Passeggeri filmano la scena. L’Airbus A321 di American Airlines stava uscendo dall’aeroporto di Charlotte per operare il volo interno AA2288 verso l’aeroporto di Dallas Fort Worth, quando è avvenuto l’incidente

La sera del 20 aprile, più di 190 passeggeri hanno assistito al terrificante momento in cui il motore destro del loro aereo ha preso fuoco durante il decollo all’aeroporto internazionale di Charlotte, negli Stati Uniti, diretto a Dallas Fort Worth. Le scintille provenienti dal motore dell’Airbus A321 di American Airlines (registrato N980UY), hanno provocato però, le più disparate reazioni dei presenti. Alcuni hanno cominciato a piangere e urlare, altri a pregare.

L’equipaggio ha provveduto istantaneamente e in maniera professionale a calmare i passeggeri che ne avevano bisogno. Alcuni passeggeri a bordo sono riusciti a riprendere la scena dall’interno dell’aereo. Il passeggero di 19 anni, Frankie Leggington, ha dichiarato alla stampa locale che i vigili del fuoco hanno raggiunto l’aereo solo dopo dieci minuti. Dopo che i 190 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio sono scesi sani e salvi dall’aereo, sono saliti a bordo di un aereo sostitutivo, ma il volo è stato cancellato a causa del maltempo. Alla fine, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, si sono messi in fila al banco del servizio clienti per ore, dal tardo giovedì al primo venerdì.

Il passeggero Leggington era a casa venerdì pomeriggio, mentre la FAA sta indagando sull’incidente. Le motivazioni dell’incendio sono ancora da accertare, anche se pare che l’incidente sia stato causato da “un attrito di metalli”. Di seguito il link del video del terrificante momento in cui il motore prende fuoco: https://www.itemfix.com/v?t=cf49iq&jd=1