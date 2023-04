“E-cig, il liquido da svapo al mentolo è dannoso e tossico per i polmoni”. Lo mette in evidenza uno nuovo studio. Secondo i ricercatori l’aggiunta di aroma alla menta ai liquidi per sigarette elettroniche è associata a un peggioramento della funzione polmonare negli utilizzatori.

Leggiamo la nota de Lo sportello dei diritti:

L’ennesimo dato che mette in guardia sulla sicurezza, dopo i numerosi casi di crisi respiratorie e problemi polmonari tra giovani ‘svapatori’ in seguito agli avvertimenti sulla salute causati dal fumo dopo che le alternative alle sigarette elettroniche sono aumentate di popolarità nell’ultimo decennio. Ma mentre il vaping è più comune che mai, i ricercatori dell’Università di Pittsburgh hanno ora riferito che l’aggiunta di aroma di menta ai liquidi delle sigarette elettroniche è stata associata a un peggioramento della funzione polmonare nei consumatori.

«Molte persone, soprattutto giovani, pensano erroneamente che il vaping sia sicuro, ma anche le miscele di vaping senza nicotina contengono molti composti che possono potenzialmente danneggiare i polmoni», ha detto l’autore senior, il dottor Kambez H. Benam. «Solo perché qualcosa è sicuro da consumare come cibo, non significa che sia sicuro da inalare».

Utilizzando un sistema robotico appositamente progettato che imita la meccanica della respirazione umana e il comportamento del vaping, il team ha dimostrato che i liquidi per sigarette elettroniche disponibili in commercio contenenti mentolo generano un numero maggiore di «microparticelle tossiche» rispetto al liquido privo di mentolo. Inoltre, in seguito all’analisi delle cartelle cliniche dei pazienti, si è scoperto che i vapers effettuano respiri meno profondi e hanno una funzione polmonare peggiore rispetto ai fumatori che non utilizzano il mentolo, indipendentemente da età, sesso, razza e tempo trascorso a fumare prodotti contenenti nicotina o altri prodotti per il vaping.«Il messaggio principale che vogliamo trasmettere è rivolto alle persone, soprattutto ai giovani adulti, che non hanno mai fumato», ha aggiunto il dottor Benam.

«Passare alle sigarette elettroniche può essere un’alternativa migliore e più sicura per chi sta cercando di smettere di fumare i normali prodotti del tabacco. Ma è importante avere una conoscenza completa dei rischi e dei benefici delle sigarette elettroniche prima di provarle».

Lo studio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato pubblicato su Respiratory Research.

