Padrone muore improvvisamente all’aeroporto: la sua cagnolina è rimasta sola

Una storia davvero tragica. Un cittadino statunitense è morto improvvisamente, oggi, mentre si trovava all’aeroporto di Bari. L’uomo sarebbe stato stroncato da un infarto e il suo cane, rimasto solo, è stato affidato al canile sanitario. Questa soluzione, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata adottata in attesa che, tramite l’ambasciata Usa, si capisca se c’è qualche famigliare che possa prendersene cura.

A darne notizia è stato lo stesso canile, che tramite un post su Facebook precisa che «l’ambasciata Usa sta provvedendo» e che lo scopo del post è quello «di rintracciare nel più breve tempo possibile, in affiancamento alla polizia di Stato, i parenti del defunto». L’animale, una femmina di bull terrier, è regolarmente microchippato. «Non possiamo fornire i dati per motivi di privacy», scrivono i responsabili del canile comunale, «ma cerchiamo condivisioni e aiuto nei gruppi internazionali e californiani per raggiungere rapidamente parenti e conoscenti della bull terrier». Non è pertanto in adozione!!!

