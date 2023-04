Non è un pesce d’aprile. In Cina, un pesante forno per pizza è caduto da un muletto su una Ferrari F8 Tributo del costo di circa 300.000 euro.

Un forno per pizza è caduto su una Ferrari in Cina. Quello che sembra un pessimo pesce d’aprile è realmente accaduto

Come se ciò non bastasse, c’erano ovviamente abbastanza persone sul posto che hanno documentato l’incidente del conducente del carrello elevatore con la fuoriserie rossa fiammante. Sui social condivisi una foto e un breve video con postati contenuti come: “Hai mai sbagliato al lavoro? Per fortuna non sei quel ragazzo!”.

Come sia finito esattamente il forno per la pizza sull’auto sportiva da 720 CV non è chiaro. Ma anche a prima vista ci sono diversi motivi che potrebbero aver portato al fatto che ora è sulla Ferrari F8 Tributo. Ad esempio, le forche del carrello elevatore sono molto vicine tra loro. L’uomo probabilmente non ha prestato attenzione nemmeno durante il fissaggio del carico. E anche il terreno un po’ irregolare potrebbe essere una ragione. In ogni caso, la foto sembra essere stata scattata poco dopo l’incidente.

In ogni caso, il carrellista è ancora al volante e non ha ancora il coraggio di valutare il danno che ha appena causato. L’impatto non è stato particolarmente violento e le persone coinvolte non sono rimaste ferite, ma per la fuoriserie da sogno made in Maranello i danni sono risultati piuttosto ingenti. La bellissima auto sportiva ha visto accartocciarsi praticamente tutta la parte anteriore con gravi danni alla carrozzeria e a componenti meccaniche.

Pioggia di commenti degli utenti dei social, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” per la breve clip diventata il principale argomento di discussione del web suscitando ilarità, e reazioni contrastanti, ma anche e soprattutto tantissimi commenti ironici e in alcuni casi geniali. Oltre il danno, la beffa?

Di seguito il link del video dell’incidente

https://www.itemfix.com/v?t=sjbcy0