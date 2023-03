Alle ore 10:25 di questa mattina, 2 marzo 2023, la S.O. ha inviato 5 squadre VVF presso la stazione della metropolitana di Lepanto, linea A, per soccorere una persona investita dal treno che viaggiava in direzione Battistini.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’uomo, un settantaquattrenne, è stato estratto da sotto il vagone e trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Personale sanitario del 118 e Forze dell’Ordine sul posto. Interrotta la circolazione dei treni nella tratta interessata: lo comunica Atac. Potrebbero seguire aggiornamenti.

#info #atac – AGG metro A: abbiamo interrotto la circolazione Termini<->Ottaviano. Circolazione attiva Anagnina<->Termini e Ottaviano<->Battistini. Nella tratta interrotta, stiamo attivando bus sostitutivi #roma https://t.co/18EcWUpT83 — infoatac (@InfoAtac) March 2, 2023

Foto di repertorio