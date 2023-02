Secondo quanto riporta il sito di Repubblica, un clochard di 54 anni originario di Riga, è stato trovato morto la mattina del 18 febbraio scorso presso la panchina di fronte la chiesa di Santa Maria Liberatrice di Roma nel quartiere Testaccio.

Da tempo il parroco della chiesa di Testaccio aveva chiesto ai cittadini di mobilitarsi per un TSO (trattamento sanitario obbligatorio in ospedale con psicofarmaci). Il parroco si era mobilitato anche chiamando il 118, la ASL e il centro operativo dei servizi sociali, ma questo purtroppo non ha evitato il tragico epilogo.

Foto di repertorio