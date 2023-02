Secondo quanto riporta il sito di Repubblica, a Frosinone un uomo di 50 anni è deceduto precipitando da un’altezza di 15 metri presso l’ex asilo comunale. Le cause del decesso sono ancora da accertare.

I dettagli

Il teatro di questo tragico evento è stata un ex scuola di Frosinone, l’ex asilo comunale di via Sellari, dove un uomo è precipitato per 15 metri nel vuoto.

Tra le ipotesi al vaglio, si fa largo quella dell’incidente. Il magistrato ha disposto l’autopsia.

A ritrovare il corpo è stato un senzatetto che vive nei pressi della struttura, nella tarda serata di ieri.

Foto di repertorio