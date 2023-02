“Sono un’ingegnera, ho rifiutato un lavoro da 750 euro”: il video che è diventato virale

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Ornela Casassa, ingegnera edile di 28 anni che abita a Genova, è protagonista di un video – diventato virale – girato in un locale nel centro storico genovese, nel quale dichiara di aver rifiutato uno “stipendio da fame” di 750 euro al mese.

Il video in poco tempo è diventato virale sui social

“Davvero vi sorprendete che i giovani siano sottopagati? – afferma in un’intervista a Repubblica – In fondo, nel video ho detto che la terra è tonda, mi colpisce il boom mediatico che ha suscitato“.

Il video è stato postato sui canali social della Consigliera regionale rossoverde Selena Candia, organizzatrice dell’incontro di giovani lavoratori nella sera in cui è stato registrato. In poco tempo, il filmato ha accumulato 200mila like superando i due milioni di commenti.

Nel video che la vede protagonista, Ornela dichiara di aver ricevuto una proposta di lavoro da 750 euro al mese e di averla rifiutata perché non sarebbe riuscita a pagare nemmeno l’affitto, stando a quella retribuzione.

Il video, preso dal Corriere della Sera, diventato virale in poco tempo sul web: