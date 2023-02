Roma, 4 febbraio indetta manifestazione per il problema dei rifiuti

Qui di seguito viene riportato il comunicato stampa del comitato “avvelenato dai rifiuti” di Roma, in merito all’imminente manifestazione indetta per il 4 febbraio.

I dettagli

Numerosi comitati di quartiere di Roma Capitale, prettamente del Municipio Roma

VI “Le Torri”, coadiuvati dai comitati di diversi quadranti della città, hanno indetto

una manifestazione statica per il giorno 4 febbraio 2023, alle ore 14.30, in Via

Prenestina, angolo Via della Riserva Nuova, per protestare circa la ormai costante

presenza dei rifiuti in terra nei propri quartieri.

Per superare l’emergenza rifiuti di Roma, vengono proposte sempre le stesse

soluzioni: termovalorizzatori, impianti di trattamento dei rifiuti altamente inquinanti

e di grossa taglia, progetto di revamping dell’impianto di trattamento meccanico/biologico dei rifiuti dell’Ama a Rocca Cencia, progetti di biodigestori anaerobici per il recupero di energia dai rifiuti organici, ma che producono gas clima-alteranti,

residui classificati pericolosi ed inquinamento dell’aria.

Tutte proposte che prevedono il ricorso ad un sistema di impiantistica, pronto non prima di diversi anni.

Intanto la raccolta differenziata langue, le strade sono piene di immondizia e

l’inquinamento aumenta con evidente pregiudizio dell’ambiente e della salute dei

cittadini. Alle dichiarazioni d’intenti non seguono i fatti: si fanno proclami

sull’importanza dell’economia circolare per chiudere in modo virtuoso il ciclo dei

rifiuti ma, all’atto pratico, si va nella direzione opposta…nel frattempo i nostri

territori continuano a sembrare discariche a cielo aperto.

I comitati di quartiere, autoconvocatisi nel suddetto giorno, manifesteranno per

richiedere un percorso di ascolto e confronto, circa le criticità e le proposte per

trovare, in tempi certi e brevi, una soluzione alla presenza di rifiuti, alla loro raccolta

e alle discariche abusive nei nostri quartieri.

Si invitano i signori giornalisti a poter partecipare per raccogliere le istanze dei

cittadini.